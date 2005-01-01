6

апреля 2017 г.

Юбилейные научные чтения посвященные 90-летию Г.И. Лазюка.

4 апреля 2017 года в актовом зале УО БГМУ состоялись Юбилейные Научные чтения, посвященные 90-летию основателя медико-генетической службы Республики Беларусь, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента АМН СССР, НАН Беларуси, РАН, Заслуженного деятеля науки Геннадия Ильича Лазюка.

Открыл конференцию первый заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Пиневич Дмитрий Леонидович.

С поздравлениями от Национальной Академии Наук Беларуси выступил Академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики Беларусь, отличник здравоохранения СССР, отличник здравоохранения Республики Беларусь Александр Васильевич Сукало.

Геннадий Ильич Лазюк в своем докладе осветил основные этапы создания медико-генетической службы Республики Беларусь. Более 60 лет его практической, научной и педагогической деятельности связано с медицинской генетикой. В 1967г. под руководством члена-корреспондента АМН СССР, профессора Ю.В. Гулькевича организовал и возглавил проблемную научно-исследовательскую лабораторию тератологии и медицинской генетики при ЦНИЛ Минского медицинского института, создал одну из первых в СССР медико-генетическую консультацию (1969г.). По инициативе и при активном участии академика Н.П. Бочкова организовал и возглавил Филиал института медицинской генетики АМН СССР, реорганизованный в НИИ наследственных и врожденных заболеваний МЗ БССР (1981г.). В 2000г. в БелМАПО создал курс медицинской генетики. На базе Филиала и курсов подготовлены практически все кадры медико-генетической службы республики (более 230 штатных единиц), представленной в настоящее время медико-генетическими отделами, входящими в состав Республиканского Научно-практического центра «Мать и дитя» и пятью областными медико-генетическими центрами. Успешная работа медико-генетической службы позволяет ежегодно предупреждать рождение свыше 1000 детей с тяжелой, не поддающейся лечению, патологией.

Среди основных научных направлений Г.И. Лазюка значительное место занимает изучение фенотипических проявлений множественных пороков развития (МВПР) и хромосомных болезней. Разработка этого направления позволила на уровне генных синдромов МВПР создать компьютерные системы диагностики наследственной патологии и выделить несколько новых, ранее неизвестных мономутантных синдромов, получивших международное признание. Большой вклад в развитие тератологии человека и медицинской генетики внесли работы Г.И. Лазюка по выявлению причин возникновения и эпидемиологии врожденных пороков развития (ВПР). Эти работы легли в основу созданного (1979 г.) по его инициативе и при непосредственном участии первого в СССР генетического мониторинга ВПР на республиканском уровне. С помощью мониторинга изучена динамика нарушений эмбрионального развития у населения республики в после чернобыльский период. Результаты всестороннего изучения возможных генетических последствий малых доз радиации чернобыльского происхождения, проведенного Г.И. Лазюком и его учениками, использованы МАГАТЭ (2005 г.) для критической оценки генетических последствий чернобыльской катастрофы.

Лазюк Г.И. многие годы был главным генетиком МЗ РБ и членом президиума УМС МЗ РБ, членом различных советов по защите диссертаций и председателем проблемного совета по фундаментальным исследованиям. До распада СССР Лазюк Г.И. был куратором союзной проблемной комиссии «Генетика человека и наследственные болезни» (с 1981 г.), редактором отдела «Медицинская генетика» Большой медицинской энциклопедии (с 1982 г.), вице-президентом Всесоюзного научного общества медицинских генетиков СССР (с 1976 г.).

С 2005 г. Лазюк Г.И. работает профессором кафедры патологической анатомии УО БГМУ, выполняет большую общественную работу как член советов по защите диссертаций (Институт цитологии и генетики, БГМУ), председатель секции медицинских генетиков научного общества медицинских генетиков и селекционеров, член редколлегий российских журналов «Архив патологии», «Медицинская генетика», «Генетика человека», украинского журнала «Международный журнал радиационной медицины», белорусских журналов «Новости медицины», «Проблемы здоровья и экология», номерной эксперт РАН.

Про состояние медико-генетической службы в Республике Беларусь в настоящее время рассказала заместитель директора по медицинской генетике РНПЦ «Мать и дитя» И.В. Наумчик.

О генетическом грузе и подходах к первичной профилактике был доклад доктора медицинских наук, профессора из Чикаго (США) А.М. Кулиева, который был насыщен новейшими научными достижениями в этой области.

Эпидемиологию моногенных заболеваний в России осветил в своем выступлении академик РАН (Москва) Е.К Гинтер.

«Долголетию - взгляд генетика» – было посвящено выступление член-корр. РАН, (С.-Петербург) В.С. Баранова.

О генетических аспектах ожирения детей белорусской популяции доложила доктор медицинских наук, профессор 1-ой кафедры детских болезней УО БГМУ А.В. Солнцева.

Конференция была насыщена новейшей научной информацией, на ней присутствовали не только профессорско-преподавательский состав университета, приглашенные гости, но и студенты нашего вуза, что очень символично. Именно связь поколений, возможность увидеть и услышать живую легенду нашего времени и дает стимул к развитию и самосовершенствованию студентам нашего университета.

С днем рождения, глубокоуважаемый и любимый Геннадий Ильич! Долгих лет Вам жизни и огромное спасибо за праздник, который состоялся в нашем университете.

Заместитель заведующего кафедрой патологической анатомии по воспитательной работе, ассистент Е.А. Анфиногенова

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