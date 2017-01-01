31

марта 2017 г.

Встреча представителей администрации БГМУ со студентами МФИУ и слушателями факультета профориентации и довузовской подготовки.

В очередной раз в аудитории №1 главного учебного корпуса Белорусского государственного медицинского университета состоялась встреча представителей администрации БГМУ ректора Сикорского А.В., проректора по международным связям Руденка В.В. со студентами медицинского факультета иностранных учащихся и слушателями факультета профориентации и довузовской подготовки. На встрече присутствовали начальник отдела по гражданству и миграции Московского РУВД г. Минска Щеснович Игорь Сергеевич и начальник отдела по работе с иностранными гражданами Управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Шепетюк Олег Николаевич.

В ходе встречи с иностранными студентами ректором был затронут ряд проблемных вопросов, которые касаются различных аспектов студенческой жизни. Среди них вопросы, связанные с учебой и проживанием в общежитии. Основной целью встречи стало соблюдение Правил пребывания иностранными гражданами и лицами без гражданства в Республике Беларусь, обсуждение вопросов выдачи разрешения на постоянное проживание (вид на жительство) иностранных граждан в Республике Беларусь и получения ими разрешений на временное проживание, а также ответственности за нарушение Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь.

Начальник ОГиМ Московского района г. Минска Игорь Сергеевич Щеснович акцентировал внимание на наиболее часто совершаемых правонарушениях временно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан, которые влекут за собой аннулирование регистрации. Более подробно остановился на Правилах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь: иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Республику Беларусь, в течение пяти суток, за исключением воскресений и государственных праздников, объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, обязаны зарегистрироваться в органах внутренних дел.

Иностранные обучающиеся имели возможность задать вопросы присутствующим. Особое внимание вызвал вопрос оформления постоянного проживания иностранных граждан в Республике Беларусь.

Встреча прошла в виде доброжелательного и информационного диалога.

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