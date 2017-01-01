31

марта 2017 г.

Внутривузовская олимпиада по русскому языку для иностранных студентов.

29 марта на заседании кафедры белорусского и русского языков прошло официальное вручение дипломов и благодарностей слушателям ФПОиДП и студентам МФИУ за участие в университетской олимпиаде по русскому языку.

Внутривузовская олимпиада явилась первым туром предстоящей Республиканской олимпиады для иностранных студентов, обучающихся в вузах Республики Беларусь. На заседание были приглашены слушатели ПО и студенты 1-2-го курсов, которых поздравили декан Аветисов Арам Рубенович и преподаватели.

Что же представлял собой университетский тур олимпиады? Работа проходила в 3 секциях. Состязания предусматривали проверку и диагностику уровней владения русским языком по двум видам коммуникативной деятельности: письменная и устная речь. Изложение с элементами сочинения для учащихся подготовительного факультета, сочинение на предложенную тему для студентов 1-2-го курсов показали уровень владения письменной речью.

Уровень владения устной речью определялся чтением стихов или подготовленного монологического высказывания на выбранную тему без опоры на печатный материал и спонтанной речью на заданную тему. Ребята продемонстрировали свои знания русского языка, испытали себя в новом конкурсе, стараясь при этом стать лучшими, порадовать своих преподавателей.

Надо отметить, что учащиеся и их преподаватели провели большую работу. Иностранные слушатели подфака и студенты МФИУ показали не только хорошее владение русским языком, но и неплохие страноведческие знания, позитивное отношение к изучаемому языку, белорусскому народу и стране пребывания. Подтверждением этому являются их письменные работы, в которых они писали:

«…он (язык) такой неповторимый, мелодичный и певучий потому, что вобрал в себя шелест дубрав, ширь полей, ароматный, пьянящий запах русской земли. Это язык колыбельных песен, под которые я засыпала в детстве. Вернуть бы те времена, когда засыпала так сладко под колыбельные песни, чтение сказок любимой мамы…» (Насырлаева Дженнет, Туркменистан)

«Я русский язык выучила бы только за то, что он дает мне пищу для ума, тем самым заставляет меня думать, а это, как известно, развивает и обогащает человека, постепенно формируя его личность... Русский язык – это волшебный клубок, из которого поэты вяжут чудесные узоры своих стихов, которые потом становятся песнями не только русских людей, но и иностранцев. Я уверена, что русский язык поможет мне найти достойное место во взрослой жизни, а главное – получить любимую профессию…» (Айша Ишанбердыева, Туркменистан)

«Я русский бы выучила только за то, чтобы увеличить число источников интересующей меня информации… Его изучение может служить хорошей интеллектуальной зарядкой… Мозг – это своего рода мышца… нужно о нем постоянно заботиться и тренировать» (Камилия Ф. М’Гиль, Марокко)

«Я уверена, что русский язык останется со мной на всю жизнь, тем более, что я хочу не только учиться, но жить и работать в этой стране. Но это пока моя мечта!» (Диана Подварская, Туркменистан)

Олимпиада по русскому языку, как и в предыдущие годы, была уникальным конкурсом, в котором язык одновременно являлся и предметом состязаний, и средством единения участников. Это единение сделало соревнование праздником дружбы и взаимопонимания. Именно в этом высшая нравственная цель встречи студентов разных стран, изучающих русский язык. Мы, преподаватели кафедры, еще раз убедились, что соревновательная среда олимпиады ориентирует на успех, заставляет двигаться вперед, объединяет студентов из разных стран.

Второй тур олимпиады, общая тема которой «Русский язык – путь к пониманию», будет проходить в БГУ 26-28 апреля.

Давайте пожелаем успехов иностранным слушателям и студентам нашего университета, которые станут ее участниками!

Татьяна Самуйлова, старший преподаватель кафедры белорусского и русского языков

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