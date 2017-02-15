31

марта 2017 г.

Теперь в БГМУ можно повысить квалификацию и пройти переподготовку. Открытие факультета ПКиП.

В учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» 15.02.2017 года открыт факультет повышения квалификации и переподготовки кадров, создана кафедра общей врачебной практики, заведующим которой назначен Сушинский. В.Э., к.м.н., доцент.

Осуществление образовательной деятельности на кафедре общей врачебной практики начинается с 3 апреля 2017г. проведением курса повышения квалификации для врачей-терапевтов участковых «Организация медицинской помощи пациентам по принципу врача общей практики», продолжительность которого составит 4,5 недели. Обучение слушателей проходит на базе УЗ «39-я городская клиническая поликлиника» г.Минска.

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