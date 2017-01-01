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29 марта 2017 г.

«Статистическая обработка и презентация данных научного исследования». Обучающий семинар.

«Статистическая обработка и презентация данных научного исследования».

23 марта в главном корпусе БГМУ состоялся семинар «Статистическая обработка и презентация данных научного исследования». Данное мероприятие преследовало глобальную цель – повысить качество научно-исследовательских работ студентов. Организатором семинара выступал Совет СНО БГМУ. Основываясь на опыте прошлых лет, в программу семинара были включены самые актуальные проблемы, с которыми сталкивается каждый исследователь как на этапе подготовки научной работы, так и на этапе презентации данных собственного исследования.

Студенты получили уникальную возможность ознакомиться с современными программами статистической обработки данных, особенностями планирования и проведения научного исследования. В этом им помогла заведующий кафедры Общественного здоровья и здравоохранения доцент Татьяна Петровна Павлович. Прослушав очень живое и полезное для каждого выступление, в лекционной аудитории возник настоящий ажиотаж: ребята долго не отпускали Татьяну Петровну и задавали ей волнующие их вопросы. Совету СНО было приятно наблюдать такой живой интерес со стороны коллег перед предстоящей Международной научно-практической конференцией студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2017».

Но даже самое грамотное исследование не принесет ученому признание, если оно не будет представлено должным образом. Всеобщее вдохновение и эмоциональный подъем вызвал мастер-класс заведующего сектором социально-педагогической и психологической помощи университета Марии Сергеевны Кулаги «Как с успехом выступать публично», которая определила важнейшие приоритеты в подготовке к публичному выступлению, развитию навыков самообладания и творческого подхода в привлечении внимания публики.

Еще до проведения семинара стало понятно, что интерес к нему очень высокий: более 150 студентов высказались о своём желании принять в нём участие. Несомненно, результаты предстоящей студенческой апрельской конференции продемонстрируют высочайший уровень научной культуры и грамотности наших студентов, и мы надеемся, что подобное мероприятие станет доброй традицией в стенах нашей Alma Mater!

Совет Студенческого научного общества БГМУ


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