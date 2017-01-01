27

марта 2017 г.

Путь в науку – через грамотность! Благодарственное письмо ректору БГМУ А.В. Сикорскому от организаторов акции «Тотальный диктант».

В Беларуси 2017 год объявлен Годом науки. Символично, что одним из ключевых мероприятий в этом году станет проведение Международной образовательной акции «Тотальный диктант – 2017» в стенах БГМУ. И ученому, и врачу, чтобы донести свои идеи и быть правильно понятым, нужно уметь пользоваться мощнейшим средством коммуникации – языком. Осознавая важность работы по непрерывному повышению уровня грамотности и культуры среди студентов и сотрудников БГМУ, руководство университета активно поддерживает «Тотальный диктант» с момента его появления в Минске. Как мы помним, в 2016 году площадка нашего вуза стала крупнейшей в Беларуси по числу участников и самой грамотной по результатам проверки работ: 4 из 5 победителей написали диктант в нашей аудитории.

Организаторы образовательной акции «Тотальный диктант» отметили вклад Белорусского государственного медицинского университета в развитие проекта в Минске и прислали Благодарственные письма ректору Анатолию Викторовичу Сикорскому и сотрудникам кафедры белорусского и русского языков. В письме ректору БГМУ руководителя проекта, директора фонда «Тотальный диктант» Ольги Ребковец особо отмечается высокий уровень организации мероприятия в нашем вузе, неоценимая помощь сотрудников кафедры белорусского и русского языков в проведении акции и значительный интерес к нашей площадке у минчан и гостей столицы.

В 2017 году «Тотальный диктант» состоится 8 апреля в 14.00. Все желающие смогут проверить и улучшить свою грамотность – это добровольно, бесплатно и весело; а результат каждый участник узнает в личном кабинете на сайте проекта. Автор текста "Тотального диктанта" в 2017 году – Леонид Юзефович, а сам текст представляет собой небольшое эссе об одном из родных городов автора: Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербурге.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru: заходите на страницу вашего города, выбирайте подходящую площадку, нажимайте кнопку «Зарегистрироваться» и следуйте инструкциям. Внимание: регистрация откроется 29 марта! В этом году наш университет готов предоставить две поточные аудитории, но учитывая опыт прошлого года и огромное количество желающих участвовать в Международном образовательном проекте, советуем пройти регистрацию как можно раньше. Присоединяйтесь!

Юлия Куровская, пресс-секретарь ФПОиДП

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