24

марта 2017 г.

«Scopus в научно-исследовательской деятельности ученого» - научно-практический семинар.

23 марта 2017 г. в читальном зале библиотеки прошел научно-практический семинар «Scopus в научно-исследовательской деятельности ученого». На семинаре присутствовали молодые ученые, ответственные за информатизацию на кафедрах.

Перед участниками семинара выступила Галина Якшонок – консультант по аналитическим решениям издательства Elsevier (Москва) с презентацией «Scopus: поиск научной информации, подбор журнала для дальнейшей публикации, мой научный профиль».

Участники семинара имели возможность задавать интересующие вопросы.

С 1 ноября 2016 г. по 31 декабря 2017 г. Белорусским государственным медицинским университетом осуществлена подписка на реферативную наукометрическую базу данных Scopus.

Доступ осуществляется со всех компьютеров сети БГМУ по ссылке: http://www.scopus.com.

Подробнее о базе данных на русском языке: http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

Одним из продуктов издательства Elsevier является Mendeley. Это уникальное решение, объединяющее в себе reference manager (средство сбора и каталогизации научных статей для последующей подготовки пристатейных списков) и научную социальную сеть, которое позволяет организовывать персональную научную библиотеку, совместно работать над статьями, а также находить единомышленников.

Регистрация в системе бесплатна.

Доступ к Mendeley по ссылке: http://www.elsevierscience.ru/products/mendeley/

Презентации консультанта по аналитическим решениям издательства Elsevier в Республике Беларусь Галины Якшонок:

Scopus: поиск научной информации, подбор журнала для дальнейшей публикации, мой научный профиль.

Научная публикация международного уровня: рекомендации Elsevier по подготовке и публикации статей.

Научный журнал международного уровня: критерии, принципы подготовки к включению в международный индекс научного цитирования Scopus.

Поделитесь