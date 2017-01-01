23

марта 2017 г.

БГМУ на выставке-ярмарке «Профессиональный калейдоскоп». Профориентация в Полоцке.

В субботу 18 марта 2017 года в г. Полоцке прошло массовое мероприятие по профессиональной ориентации учащихся 9-11 классов школ Полоцка, Новополоцка и Полоцкого района «Профессиональный калейдоскоп». В нем также принимали участие специально приехавшие для этой цели ученики школ соседних районов и их родители. Свои возможности по подготовке кадров представили более 20 учреждений высшего и среднего специального образования нашей страны. Среди них – Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минский государственный лингвистический университет, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Витебская государственная академия ветеринарной медицины и др.

Белорусский государственный медицинский университет на «Профессиональном калейдоскопе» представляли ответственный секретарь приемной комиссии университета Ю.Л. Горбич и заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Д.А. Александров. Несмотря на солидную конкуренцию со стороны коллег, стенд Белорусского государственного медицинского университета пользовался неизменным интересом со стороны учащихся и их родителей. Несомненной составляющей этого успеха у потенциальных абитуриентов является тот факт, что в настоящее время наш университет предоставляет наиболее широкий по сравнению с остальными медицинскими ВУЗами перечень возможностей подготовки по медицинским специальностям, а также, наравне с Витебским государственным медицинским университетом, осуществляет подготовку и переподготовку по фармацевтическим специальностям.

О качестве образования и авторитете Белорусского государственного медицинского университета наглядно свидетельствовали неподдельный интерес и уважение со стороны родителей и учеников старших классов, а также коллег-преподавателей из других учреждений образования.

С начала 2017 г. сотрудниками приемной комиссии Белорусского государственного медицинского университета проведены выездные дни профориентации для старшеклассников Мядельского, Борисовского, Несвижского, Стародорожского, Солигорского, Барановичского, Лидского районов, г.Бреста и г. Могилева.

Ю.Л. Горбич, декан медико-профилактического факультета

Д.А. Александров, декан педиатрического факультета

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