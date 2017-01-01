 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Общеуниверситетские

23 марта 2017 г.

БГМУ на выставке-ярмарке «Профессиональный калейдоскоп». Профориентация в Полоцке.

БГМУ на выставке-ярмарке «Профессиональный калейдоскоп».

В субботу 18 марта 2017 года в г. Полоцке прошло массовое мероприятие по профессиональной ориентации учащихся 9-11 классов школ Полоцка, Новополоцка и Полоцкого района «Профессиональный калейдоскоп». В нем также принимали участие специально приехавшие для этой цели ученики школ соседних районов и их родители. Свои возможности по подготовке кадров представили более 20 учреждений высшего и среднего специального образования нашей страны. Среди них – Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минский государственный лингвистический университет, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Витебская государственная академия ветеринарной медицины и др.

Белорусский государственный медицинский университет на «Профессиональном калейдоскопе» представляли ответственный секретарь приемной комиссии университета Ю.Л. Горбич и заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Д.А. Александров. Несмотря на солидную конкуренцию со стороны коллег, стенд Белорусского государственного медицинского университета пользовался неизменным интересом со стороны учащихся и их родителей. Несомненной составляющей этого успеха у потенциальных абитуриентов является тот факт, что в настоящее время наш университет предоставляет наиболее широкий по сравнению с остальными медицинскими ВУЗами перечень возможностей подготовки по медицинским специальностям, а также, наравне с Витебским государственным медицинским университетом, осуществляет подготовку и переподготовку по фармацевтическим специальностям.

О качестве образования и авторитете Белорусского государственного медицинского университета наглядно свидетельствовали неподдельный интерес и уважение со стороны родителей и учеников старших классов, а также коллег-преподавателей из других учреждений образования.

С начала 2017 г. сотрудниками приемной комиссии Белорусского государственного медицинского университета проведены выездные дни профориентации для старшеклассников Мядельского, Борисовского, Несвижского, Стародорожского, Солигорского, Барановичского, Лидского районов, г.Бреста и г. Могилева.

Ю.Л. Горбич, декан медико-профилактического факультета
Д.А. Александров, декан педиатрического факультета


 Поделитесь

«Scopus в научно-исследовательской деятельности ученого»
24 марта
«Scopus в научно-исследовательской деятельности ученого»
- научно-практический семинар.
 
Первокурсник и практическая медицина:
23 марта
Первокурсник и практическая медицина:
знакомство с профессией.
 
«Дорога памяти»
20 марта
«Дорога памяти»
вечер патриотической песни, посвящённый воинам-интернационалистам
 
«Образование – приоритетное направление социальной политики государства. О вступительной кампании 2017 года»
17 марта
«Образование – приоритетное направление социальной политики государства. О вступительной кампании 2017 года»
.
 
Oтветственность за нарушение законодательства Республики Беларусь
16 марта
Oтветственность за нарушение законодательства Республики Беларусь
в сфере интернет-пространства.
 
9 марта 2017 года - Всемирный день почки «Болезни почек и ожирение»
16 марта
9 марта 2017 года - Всемирный день почки «Болезни почек и ожирение»
под девизом – здоровый образ жизни для здоровых почек.
 
С Международным женским днем!
7 марта
С Международным женским днем!
Поздравление ректора БГМУ.
 
Лучшие медицинские ресурсы от крупнейших мировых издательств.
6 марта
Лучшие медицинские ресурсы от крупнейших мировых издательств.
Семинар, посвященный медицинским ресурсам ведущих мировых издательств.
 

 