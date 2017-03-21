23

марта 2017 г.

Первокурсник и практическая медицина: знакомство с профессией.

К делу своей жизни, как говорит народная мудрость, нужно привыкать с младых ногтей, поэтому традиционно, 21.03.2017, благодаря сотрудникам кафедры нормальной анатомии и первой кафедры детских болезней была организована познавательная экскурсия во вторую детскую клиническую больницу города Минска для актива, студентов-отличников и старост групп первого курса педиатрического факультета.

Экскурсию по больнице проводила Зайцева Елена Семёновна - заместитель заведующего по учебно-методической работе, доцент, кандидат медицинских наук. Радушно поприветствовав первокурсников, она начала свой рассказ с истории создания именитой кафедры, стоящей у истоков образования нашего родного педиатрического факультета. Елена Семёновна рассказала о легендарных врачах, основавших кафедру и вложивших колоссальные труды для развития педиатрии в нашей Республике; познакомила с нынешним составом кафедры, не забывая подчёркивать научные интересы, специализацию и достижения каждого специалиста; ознакомила нас с правилами внутреннего распорядка. Нам удалось пообщаться с заведующим кафедрой Сукало Александром Васильевичем - профессором, доктором медицинских наук, Академиком НАН Республики Беларусь.

Именитая кафедра, бережно сохраняя и преумножая опыт своих учителей, демонстрируя профессионализм, мастерство, самоотверженно трудясь, смогла добиться поистине впечатляющих результатов в области детской нефрологии, став базой для пересадки почек и снизив детскую смертность от нефрологических патологий до сотых долей процента. Кафедра также активно развивает научные направления половой, эндокринной, пищеварительной систем, занимается проблемами неонатологии, иммунологии и онкогематологии.

Несмотря на огромную занятость, Елена Семёновна сумела провести познавательную и интересную экскурсию. Мы посетили отделение радионуклидной диагностики, где нас познакомили с работой современных аппаратов МРТ и УЗИ. Нам предоставили уникальную возможность познакомиться с работой отделения интенсивной терапии и реанимации, где слаженная работа врачей и медсестёр играет решающую роль в поддержании жизни самых трудных и ослабленных пациентов. В отделении диализа и экстракорпоральной детоксикации у нас появилась возможность своими глазами увидеть пациентов, чья жизнь зависит от аппаратов гемодиализа и плазмафереза. Во второй детской клинической больнице огромное внимание уделяется не только современному оснащению и наличию необходимых медикаментов, но и досугу маленьких пациентов. Дети гораздо легче взрослых переносят болезни, так как они не ощущают морального угнетения от своего физического состояния, что является огромным плюсом в пользу педиатрии. Поэтому для обеспечения максимального психологического комфорта палаты оснащены телевизорами, игрушками, цветным постельным бельём с рисунками мультипликационных персонажей, что положительно сказывается на детском настроении.

Елена Семёновна призывала нас не только старательно относиться к учёбе, но и совершенствовать себя как личность, оставаться человеком добросердечным, неравнодушным, честным, развиваться духовно.

Эта встреча стала одной из незабываемых страниц в нашей студенческой жизни. Эмоции переполняли студентов: мы получили огромный стимул двигаться вперёд, не сдаваться перед трудностями, появилось желание скорее начать помогать пациентам. Мы вновь осознали важность педиатрии как отдельной науки и ответственность своей будущей миссии.

Коллектив первокурсников педиатрического факультета выражает огромную благодарность Дорохович Галине Павловне за предоставление такой уникальной возможности поближе прикоснуться к практической медицине, и первой кафедре детских болезней, и особенно Елене Семёновне, - за тёплый приём и проведение содержательной экскурсии, не оставившей ни одного из присутствовавших студентов равнодушным.

Студентка группы 2110 педиатрического факультета, Качкар Анна

Поделитесь