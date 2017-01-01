20

марта 2017 г.

«Дорога памяти» вечер патриотической песни, посвящённый воинам-интернационалистам

Дорога памяти жива в сердцах грядущих поколений

Поклон нижайший за дела героев Родины свершеньям…

Ваш подвиг мужества был чтим во все эпохи мирозданья

Мы, ваши дети, говорим:

Земля – наш дом, дом созиданья… (Л.Живалевская)

Этот вечер – дань памяти всем воинам, выполнявшим свой интернациональный долг. Миротворческая миссия этих людей отражена в многочисленных произведениях искусства – фильмах, книгах, песнях. Студенты Белорусского государственного медицинского университета также выступают за сохранение мира во всём мире и выразили это в своей творческой программе, подготовленной студией «Альтанка» на базе общежития №10 БГМУ.

На вечере присутствовали почётные гости, сотрудники БГМУ – воины-интернационалисты: полковник медицинской службы, заместитель начальника военно-медицинского факультета по учебной и научной работе – начальник учебного отдела Ишутин Олег Сергеевич, полковник медицинской службы в отставке, старший преподаватель кафедры организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины Войт Владимир Петрович, подполковник медицинской службы, старший преподаватель кафедры общей гигиены Павлов Александр Васильевич. Воины-интернационалисты поделились воспоминаниями о годах службы в Афганистане, наполненных мужеством и героизмом, тревогой и риском.

Всем воинам-интернационалистам, в том числе и находящимся в этом зале, были посвящены искренние и проникновенные выступления студентов.

И сегодня актуальны строки, прозвучавшие в сценарном тексте программы: «Верность, доблесть, отвага и честь –

эти качества не напоказ.

У Отчизны героев не счесть.

Время выбрало нас».

Живалевская Л.В., руководитель коллектива художественного творчества

Поделитесь