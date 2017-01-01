 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Общеуниверситетские

17 марта 2017 г.

«Образование – приоритетное направление социальной политики государства. О вступительной кампании 2017 года» .

«Образование – приоритетное направление социальной политики государства. О вступительной кампании 2017 года»

16 марта в университете прошел Единый день информирования по теме «Образование – приоритетное направление социальной политики государства. О вступительной кампании 2017 года».

В ходе обсуждений были затронуты вопросы, касающиеся последних изменений и дополнений в Правила приема лиц для получения высшего образования первой ступени: введена норма, разрешающая сдачу четвертого вступительного испытания в форме ЦТ, продлен срок действия сертификатов до двух лет и др., а также вопросы, связанные с финансированием сферы образования, экспортом образовательных услуг, социальными гарантиями, распределением и многие другие.

В Год науки ключевой темой является поддержка одаренных студентов Специальным фондом Президента Республики Беларусь, а также участие нашей страны в формировании Европейского пространства высшего образования.

Начальник ОВРМ Кибик Н.А.


 Поделитесь

Oтветственность за нарушение законодательства Республики Беларусь
16 марта
Oтветственность за нарушение законодательства Республики Беларусь
в сфере интернет-пространства.
 
9 марта 2017 года - Всемирный день почки «Болезни почек и ожирение»
16 марта
9 марта 2017 года - Всемирный день почки «Болезни почек и ожирение»
под девизом – здоровый образ жизни для здоровых почек.
 
С Международным женским днем!
7 марта
С Международным женским днем!
Поздравление ректора БГМУ.
 
Лучшие медицинские ресурсы от крупнейших мировых издательств.
6 марта
Лучшие медицинские ресурсы от крупнейших мировых издательств.
Семинар, посвященный медицинским ресурсам ведущих мировых издательств.
 
День открытых дверей
1 марта
День открытых дверей
на военно-медицинском факультете.
 
Научный ринг:
28 февраля
Научный ринг:
финальные баталии.
 
Технологии работы с молодежью в социокультурной сфере общежития
24 февраля
Технологии работы с молодежью в социокультурной сфере общежития
–семинар для воспитателей общежитий.
 
С Днём защитника Отечества и Вооруженных Сил!
22 февраля
С Днём защитника Отечества и Вооруженных Сил!
Поздравление ректора БГМУ.
 

 