17

марта 2017 г.

«Образование – приоритетное направление социальной политики государства. О вступительной кампании 2017 года» .

16 марта в университете прошел Единый день информирования по теме «Образование – приоритетное направление социальной политики государства. О вступительной кампании 2017 года».

В ходе обсуждений были затронуты вопросы, касающиеся последних изменений и дополнений в Правила приема лиц для получения высшего образования первой ступени: введена норма, разрешающая сдачу четвертого вступительного испытания в форме ЦТ, продлен срок действия сертификатов до двух лет и др., а также вопросы, связанные с финансированием сферы образования, экспортом образовательных услуг, социальными гарантиями, распределением и многие другие.

В Год науки ключевой темой является поддержка одаренных студентов Специальным фондом Президента Республики Беларусь, а также участие нашей страны в формировании Европейского пространства высшего образования.

Начальник ОВРМ Кибик Н.А.

Поделитесь