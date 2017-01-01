16

марта 2017 г.

Oтветственность за нарушение законодательства Республики Беларусь в сфере интернет-пространства.

15 марта 2017 года состоялась встреча заместителя начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома Александром Сергеевичем Грицуком со студентами лечебного и фармацевтического факультетов.

Основной темой встречи стала ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь в сфере интернет-пространства.

В Республике Беларусь в целях защиты интересов личности, общества, государства в информационной сфере приняты и действуют нормативно-правовые акты, определяющие правила поведения пользователей компъютерных сетей и меры ответственности за совершаемые правонарушения.

В уголовном праве Беларуси закреплена ответственность за ряд преступлений против информационной безопасности (Глава 31 УК РБ): несанкционированный доступ к компьютерной информации (ст. 349), модификация компьютерной информации (ст. 350), компьютерный саботаж (ст. 351), неправомерное завладение компьютерной информацией (ст. 352), изготовление либо сбыт специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети (ст. 353), разработка, использование либо распространение вредоносных программ (ст. 354), нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети (ст. 355.). Александр Сергеевич подробно остановился на каждой статье и на практических примерах объяснил их содержание.

Грицук А.С. также отметил, что интернет-пространство приравнивается к средствам массовой информации, где основными принципами являются: достоверность информации, законность, уважение прав и свобод человека, соблюдение общепринятых норм морали, защита нравственности, за нарушение которых также предусмотрена ответственность.

Также Александр Сергеевич обратил внимание и на собственную безопасность, поскольку, в Интернете возникает риск совершения противоправных деяний как вами самими, так и в отношении вас. Здесь акцент был сделан на интернет – мошенничестве. Грицук А.С. дал студентам несколько практических советов. НИКОГДА не перечисляйте деньги на электронные кошельки, не убедившись в благонадежности контрагента. НИКОГДА не размещайте в открытом доступе и не передавайте информацию личного характера, которая может быть использована во вред. НИКОГДА не отправляйте никаких денежных средств по координатам, указанным в сообщении, не перезванивайте на номер, с которого оно пришло, и не отправляйте ответных смс.

Деканат лечебного и фармацевтического факультета выражает благодарность Александру Сергеевичу за интересную встречу, за исчерпывающие ответы на вопросы наших студентов.

Заместитель декана по воспитательной работе лечебного факультета Ярошевич Т.М.

Заместитель декана по воспитательной работе фармацевтического факультета Пархимович И.В.

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