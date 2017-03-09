16

марта 2017 г.

9 марта 2017 года - Всемирный день почки «Болезни почек и ожирение» под девизом – здоровый образ жизни для здоровых почек.

На базе 1-й кафедры детских болезней УО БГМУ и УЗ «2-я городская детская клиническая больница» с участием сотрудников кафедры, студентов педиатрического и лечебного факультетов, врачей клиники прошла акция в рамках Всемирного дня почки. Всемирный день почки в 2017 году посвящен профилактике развития, своевременной диагностике и правильному лечению заболеваний почек у людей с ожирением. Ожирение - один из важнейших факторов риска развития хронических болезней почек и терминальной стадии хронической почечной недостаточности. Более 600 миллионов людей в мире сегодня страдают ожирением, а по прогнозам ВОЗ к 2025 году ожирением на нашей планете будет страдать 18% мужчин и 21% женщин. Ожирение приводит к необратимым изменениям в почках как за счет увеличения нагрузки на этот жизненно важный орган, так и в связи с развитием сахарного диабета II типа, артериальной гипертензии и болезней сердца. Ожирение также является фактором риска развития мочекаменной болезни и рака почки. Проблема ожирения, к сожалению, актуальна и для детей. В мире отмечается настоящая эпидемия детского ожирения, около 15% детей на Земле страдают этой патологией. Скрининговые исследования, проведенные в Республике Беларусь в 2011 году показали, что в городах удельный вес детей с избыточной массой тела составляет 18,7%, а с ожирением - 7,95%. Хорошая новость состоит в том, что и ожирение, и хронические болезни почек можно предупредить. Здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность позволяют существенно снизить риск развития этой серьезной патологии в детском возрасте.

Итоги дня почки 2017 года: обследовано 129 взрослых и детей, обратившихся к участникам городской профилактической акции. Проводилось экспресс-исследование анализа мочи с помощью тест-полосок, измерение артериального давления, определение индекса массы тела. Изменения в анализах мочи выявлены у 30%, повышение артериального давления - у 11%, избыточная масса тела (ИМТ более 25) – у 26%, ожирение (ИМТ более 30) – у 20% обратившихся. Все желающие получили по результатам обследования рекомендации детских нефрологов и эндокринологов, памятки по рациональному питанию, двигательной активности, рекомендации по здоровому образу жизни.

Проведена конференция для родителей, детей, сотрудников, посвященная профилактике и ранней диагностике заболеваний почек в детском возрасте с акцентом на здоровье детей, страдающих ожирением.

1.«Всемирный день почки в мире и в Беларуси» , Тур Н.И., гл. вн. детский нефролог КЗ Мингорисполкома, зав. педиатрическим отделением №1 (для нефрологических больных) УЗ «2-ая ГДКБ».

2.Факторы риска развития заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Козыро И.А., доцент 1-й кафедры детских болезней БГМУ.

3.Детское ожирение и почки. Загребаева О.Ю., ассистент 1-й кафедры детских болезней БГМУ.

4. Артериальная гипертензия у детей и почки. Чичко А.М., доцент 1-й кафедры детских болезней БГМУ.

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