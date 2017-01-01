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6 марта 2017 г.

Лучшие медицинские ресурсы от крупнейших мировых издательств» Семинар, посвященный медицинским ресурсам ведущих мировых издательств.

Лучшие медицинские ресурсы от крупнейших мировых издательств»

3 марта 2017 г. в 14.30 в научном читальном зале библиотеки состоялся семинар, посвященный медицинским ресурсам ведущих мировых издательств. Перед участниками семинара выступил Директор компании «Делсар» Игорь Радюк с презентацией «Лучшие медицинские ресурсы от крупнейших мировых издательств».

Презентация Игоря Радюка.

Белорусский государственный медицинский университет осуществляет подписку на коллекцию медицинских журналов издательства Springer и наукометрицескую базу данных Scopus.

В семинаре принимали участие молодые ученые, которые имели возможность по окончании презентация задать интересующие их вопросы.

В заключение семинара заведующий отделом информационных ресурсов библиотеки Юлия Мазаник представила участникам семинара издание из фонда библиотеки English for writing research papers=Английский для написания научно-исследовательских работ (Springer, 2011) для ученых и исследователей, желающих публиковаться в престижных международных издательствах на английском языке.


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