4 марта 2017 года в 10 часов на военно-медицинском факультете в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» проводится День открытых дверей.
Приглашаем принять участие учащихся средних школ, лицеев, колледжей, средних специальных учебных заведений и их родителей.
Планируется встреча с руководящим составом факультета, знакомство с условиями обучения на факультете, посещение анатомического музея, доведение Порядка приема на военно-медицинский факультет в 2017 году.
День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 83, аудитория №6.
Проезд до станции метро «Петровщина».
Телефон для справок: 292-64-92