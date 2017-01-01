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1 марта 2017 г.

День открытых дверей на военно-медицинском факультете.

День открытых дверей

4 марта 2017 года в 10 часов на военно-медицинском факультете в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» проводится День открытых дверей.

Приглашаем принять участие учащихся средних школ, лицеев, колледжей, средних специальных учебных заведений и их родителей.

Планируется встреча с руководящим составом факультета, знакомство с условиями обучения на факультете, посещение анатомического музея, доведение Порядка приема на военно-медицинский факультет в 2017 году.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 83, аудитория №6.

Проезд до станции метро «Петровщина».

Телефон для справок: 292-64-92


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