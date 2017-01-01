28

февраля 2017 г.

Научный ринг: финальные баталии.

24 февраля в Парке высоких технологий прошел финал состязаний «Научного ринга» — первого в Беларуси научно-популярного проекта в формате научных боёв.

Два предыдущих тура, состоявшиеся в 2016 г., вызвали большой интерес у зрителей и массу откликов у представителей различных СМИ. Финал интеллектуальных баталий собрал самых ярких спикеров, победивших в первых турах. Молодые ученые из ВУЗов, научных подразделений учреждений здравоохранения и Национальной академии наук Беларуси во второй раз приняли своеобразный вызов. Формат состязаний, так полюбившийся зрителям, остался прежним: 10 минут отводились для выступления без традиционной мультимедийной презентации и 5 минут - на вопросы зрителей. Участникам снова нужно было продемонстрировать не только знания в своей научной области, но и доступно, ярко изложить свои мысли и идеи.

Вечером 24 февраля зал Парка высоких технологий был переполнен: финал собрал более 400 зрителей. Среди них были научные специалисты, учащиеся и студенты, в том числе, и студенты БГМУ. Как перед большим спортивным стартом, все застыли в предвкушении интереснейшего шоу. И вот рефери научных боёв - известный шоумен и телеведущий Евгений Булка – торжественно объявил начало состязаний.

Александр Бегляк осветил проблемы современной энергетики в выступлении «Деньги из воздуха и построение оптимального энергетического баланса». Александра Скоробогатова представила перспективы биофизических методов диагностики метаболического синдрома «Микроэлементология и «смертельный квартет». Новые методики исследований при помощи ПЦР для лечения гепатита С представил Максим Родькин в докладе «Найти и обезвредить: профессиональный агент против опасного вируса». О снижение рисков при трансплантации печени шла речь в выступлении Дениса Ефимова, а Евгений Багашов живо и с юмором раскрыл тайны мироздания «Кварки в запутанном мире квантовой механики». «Целительное питание для родившихся раньше срока» - так сформулировал тему своего выступления автор этих строк, где показал современные подходы к рациональному вскармливанию недоношенных малышей.

Все выступления вызывали огромный интерес у публики. Установленного регламентом времени не хватало, чтобы удовлетворить интерес всех зрителей, поэтому общение с молодыми учеными продолжилось и в перерыве. Все желающие могли фотографироваться в креативной фотозоне от проекта “Фонкартон”. Праздничное настроение создавала музыкальаная группа “VURAJ”, в своем творчестве соединяющая белорусский фольклор с элементами различных стилей современной музыки.

В отличие от отборочных туров, финальные выступления оценивали не только зрители, но и авторитетное жюри. И как отметили члены комиссии, перед ними была практически неразрешимая задача. Все финалисты продемонстрировали талант объяснять сложнейшие научные проблемы доступно и эффектно, проявили смелость, находчивость, оригинальность и юмор. Победителем финальных баталий стал Александр Зайцев, чье выступление «Проблемы в деталях: как управлять кристаллизацией металла» было посвящено достижениям современной металлургии.

Великий физик и организатор науки, академик Петр Леонидович Капица сказал: «Чем большая аудитория слушает ученого, тем полнее развивается его талант». И значит мероприятие, организованное при поддержке Совета молодых учёных НАН Беларуси, Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, компании EPAM Systems, EPAM-Гаража, Парка высоких технологий выполнило свою главную задачу – познакомить людей с новыми исследованиями, технологиями и разработками отечественной науки. Своим примером все участники убедительно доказали: современная наука – это интересно и перспективно!

Алексей Cапотницкий, ассистент 1-й кафедры детских болезней

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