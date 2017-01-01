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24 февраля 2017 г.

Технологии работы с молодежью в социокультурной сфере общежития –семинар для воспитателей общежитий.

Технологии работы с молодежью в социокультурной сфере общежития

Мудрость людей измеряется не их опытом,
а способностью его приобретать
Б.Шоу

Для эффективной организации учебного и воспитательного процесса необходимо постоянно изучать и обобщать опыт воспитательной работы, накапливать методические материалы по различным направлениям воспитательной деятельности.

22 февраля в рамках работы постоянно действующего семинара для воспитателей общежитий прошел семинар-практикум «Технологии работы с молодежью в социокультурной сфере общежития» из опыта работы воспитателей общежития №10. На семинаре присутствовали проректор по воспитательной работе П.В.Маркауцан, заведующий сектором воспитательной работы в общежитиях Н.К.Ткачева, заведующий сектором социально-педагогической и психологической работы М.С.Кулага и воспитатели общежитий.

Неподдельный интерес участников семинара вызвал материал о новых подходах в работе с первокурсниками и впервые заселившимися в общежитие, системный подход в организации работы с нарушителями Правил внутреннего распорядка общежития. Презентация воспитателей отразила современный подход к компьютерным технологиям, творческое отношение к свой профессиональной деятельности и слаженную работу команды.

Методист Чистая А.Е. обобщила информацию о формах и методах работы с категорией несовершеннолетних обучающихся.

Своим мнением по теме семинара поделились проректор по воспитательной работе Маркауцан П.В. и заведующий сектором социально-педагогической и психологической работы Кулага М.С.

В завершении мероприятия были предложены интерактивные упражнения.

«Профессиональное мастерство воспитателя в общежитии состоит в том, чтобы из всего многообразия средств, форм и методов выбрать те, которые в каждом конкретном случае дадут возможность наилучшим образом решить стоящие задачи», – подвела итоги семинара-практикума заведующий сектором воспитательной работы в общежитиях Ткачева Н.К.

Методист ОВРМ Чистая А.Е.


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