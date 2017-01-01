22

февраля 2017 г.

С Днём защитника Отечества и Вооруженных Сил! Поздравление ректора БГМУ.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, офицеры и будущие защитники Родины!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества и Вооруженных Сил!

Этот праздник имеет большое значение для каждого гражданина, для всех поколений нашей страны и является символической связующей нитью между прошлым и настоящим.

В этот день мы выражаем благодарность всем, кто отстоял свободу нашей Родины в годы Второй мировой войны. Мы искренне признательны тем, кто с доблестью и честью выполнял свой интернациональный долг в локальных конфликтах, кто и в наши дни стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Республики Беларуси.

Желаю здоровья, успеха, мира и благополучия!

А.В.Сикорский, ректор УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Поделитесь