16

февраля 2017 г.

Встреча выпускников лечебного и педиатрического факультетов с руководителями организаций здравоохранения Минской области.

15 февраля 2017 г. состоялась встреча выпускников лечебного и педиатрического факультетов с руководителями организаций здравоохранения Минской области. Мероприятие было посвящено вопросам предстоящего распределения выпускников и позволило представить объективную информацию об условиях труда, социальных гарантиях, перспективах профессионального роста и кадровой ситуации в указанных организациях.

Встречу проводили ректор университета Сикорский А.В. и первый заместитель Главного управления здравоохранения Минского облисполкома Гозман З.Б. Главные врачи центральных районных больниц Минской области представили информацию о своих учреждениях, ответили на вопросы выпускников, провели индивидуальные консультации.

Также информацию о возможностях трудоустройства предоставили директор РНПЦ Спорта Загородный Г.М. и начальник отдела кадров Следственного изолятора № 1 УДИН МВД РБ по г. Минску и Минской области Садикова Н.А.

Подобные мероприятия являются давней традицией, основанной на многолетнем сотрудничестве Белорусского государственного медицинского университета и Главного управления здравоохранения Минского облисполкома, и оказывают значительную помощь выпускникам в формировании осознанного выбора своего первого места работы.

Декан педиатрического факультета Д.А.Александров

Зам. декана лечебного факультета М.А.Савченко

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