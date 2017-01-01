 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Общеуниверситетские

16 февраля 2017 г.

Встреча выпускников лечебного и педиатрического факультетов с руководителями организаций здравоохранения Минской области.

Встреча выпускников лечебного и педиатрического факультетов

15 февраля 2017 г. состоялась встреча выпускников лечебного и педиатрического факультетов с руководителями организаций здравоохранения Минской области. Мероприятие было посвящено вопросам предстоящего распределения выпускников и позволило представить объективную информацию об условиях труда, социальных гарантиях, перспективах профессионального роста и кадровой ситуации в указанных организациях.

Встречу проводили ректор университета Сикорский А.В. и первый заместитель Главного управления здравоохранения Минского облисполкома Гозман З.Б. Главные врачи центральных районных больниц Минской области представили информацию о своих учреждениях, ответили на вопросы выпускников, провели индивидуальные консультации.

Также информацию о возможностях трудоустройства предоставили директор РНПЦ Спорта Загородный Г.М. и начальник отдела кадров Следственного изолятора № 1 УДИН МВД РБ по г. Минску и Минской области Садикова Н.А.

Подобные мероприятия являются давней традицией, основанной на многолетнем сотрудничестве Белорусского государственного медицинского университета и Главного управления здравоохранения Минского облисполкома, и оказывают значительную помощь выпускникам в формировании осознанного выбора своего первого места работы.

Декан педиатрического факультета Д.А.Александров
Зам. декана лечебного факультета М.А.Савченко


 Поделитесь

Встреча поколений ученых
10 февраля
Встреча поколений ученых
в Национальной академии наук Беларуси.
 
Музей кафедры нормальной анатомии.
8 февраля
Музей кафедры нормальной анатомии.
Открытие после ремонта и реконструкции музейной комнаты №2.
 
2017 год - Год науки.
3 февраля
2017 год - Год науки.
Экскурсия в Республиканскую молекулярно-генетическую лабораторию канцерогенеза
 
Завершились соревнования по легкой атлетике (в помещении)
30 января
Завершились соревнования по легкой атлетике (в помещении)
в программе Республиканской универсиады – 2017.
 
Подведены итоги зимней экзаменационной сессии
30 января
Подведены итоги зимней экзаменационной сессии
2016-2017 учебного года.
 
Межвузовский научно-практический семинар
21 января
Межвузовский научно-практический семинар
«Психосоматические аспекты хронических заболеваний».
 
Экзаменационная сессия в высших учебных заведениях
17 января
Экзаменационная сессия в высших учебных заведениях
– горячая пора для всех студентов.
 
Отчет председателя первичной профсоюзной организации работников БГМУ
13 января
Отчет председателя первичной профсоюзной организации работников БГМУ
Толстого В.А.
 

 