10

февраля 2017 г.

Встреча поколений ученых в Национальной академии наук Беларуси.

В рамках Года науки 9 февраля 2017 г. в Национальной академии наук (НАН) Беларуси прошла «Встреча поколений ученых» с ведущими исследователями страны, академиками, член-корреспондентами и студентами выпускных курсов ВУЗов страны, которые проявляют интерес к научной деятельности. В мероприятии приняли участие 430 человек. В числе участников были и студенты лечебного, стоматологического и фармацевтического факультетов БГМУ.

Организаторы масштабной встречи – НАН Беларуси и Республиканское общественное объединение «Белая Русь».

Цель мероприятия – демонстрация значимости науки для развития общества, повышение престижа профессии ученого, привлечение к научной деятельности молодежи.

С приветственными словами к молодежи обратились председатель Президиума НАН Беларуси, доктор экономических наук, профессор, академик Гусаков Владимир Григорьевич и председатель РОО «Белая Русь», доктор педагогических наук, профессор Радьков Александр Михайлович.

Участники встречи узнали о деятельности ведущей научной организации страны. Особый интерес студенческой молодежи вызвали выступления известных ученых, академиков, руководителей ведущих научных организаций НАН Беларуси, которые рассказали о личных историях выбора жизненного пути в науке, о том, как добиться успехов в научной сфере. В ходе выступлений студенты смогли получить дельные советы. Так, академик Михалевич Александр Александрович, обратил внимание на факторы, определяющие успех в науке:

интерес;

неудачи (обязательно должны быть);

«не вешать нос» после неудач;

неожиданности;

в науке нет мелочей (обязательно сосредоточиться);

баланс (разумный для себя во всем).

Академик Агабеков Владимир Енокович отметил, что наука не терпит суеты, обязательно нужно знать иностранные языки, в науке не может быть места зависти, не нужно бояться менять тему и обязательно работать в коллективе, нельзя быть одиночкой.

Живой и неподдельный интерес студентов нашего университета вызвало выступление член-корреспондента НАН Беларуси Усанова Сергея Александровича, рассказавшего о клеточных технологиях и регенеративной медицине. Под руководством Сергея Александровича в практику работы внедрены новые молекулярно-биологические методы исследования, разработаны технологии, позволяющие получать важнейшие рекомбинантные белки человека в высокоочищенном состоянии для нужд биотехнологии и медицинской практики.

О деятельности Совета молодых ученых Академии, о новых проектах рассказали члены Совета молодых ученых НАН Беларуси. Студентов познакомили с проектом Совета молодых ученых НАН Беларуси «Ученый под ключ», который подразумевает поиск талантливых магистрантов, аспирантов, оказание им помощи с проведением экспериментов, подготовкой научных работ, сопровождение их защиты и последующее трудоустройство.

В программе встречи прошло знакомство студентов с работой научных институтов и центров, входящих в структуру НАН Беларуси, музеев НАН Беларуси, Центрального ботанического сада, постоянно действующей выставки «Достижения науки – производству».

В целом, встреча прошла очень продуктивно, чему способствовала теплая и дружеская атмосфера, у молодежи была возможность пообщаться в непринужденной обстановке с ведущими исследователями страны, получить ответы на многие вопросы.

Зам. декана фармацевтического факультета по воспитательной работе Пархимович И.В.

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