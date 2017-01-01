8

февраля 2017 г.

Музей кафедры нормальной анатомии. Открытие после ремонта и реконструкции музейной комнаты №2.

7 февраля 2017 г. состоялось знаменательное событие в жизни кафедры нормальной анатомии Белорусского государственного медицинского университета - открытие после ремонта и реконструкции музейной комнаты №2. В открытии участвовали: первый проректор Губкин Сергей Владимирович, проректор по административно-хозяйственной работе Соколов Александр Александрович, проректор по международным связям Руденок Василий Васильевич, начальник отдела изучения рынка товаров и материального обеспечения Кирилова Инна Равильевна и работники кафедры нормальной анатомии.

В торжественной обстановке первый проректор университета Губкин Сергей Владимирович разрезал красную ленточку и все присутствующие оказались в светлом и современном помещении музея, где в новых специально разработанных, практичных и стильных витринах размещаются анатомические препараты, так необходимые для познания анатомии человека – предмета, составляющего основу высшего медицинского образования!

Заведующий кафедрой нормальной анатомии Трушель Наталия Алексеевна высказала слова благодарности ректору университета Сикорскому Анатолию Викторовичу за неоценимую помощь в разработке дизайна музея, работе по созданию современных и надежных витрин.

Кроме того, Трушель Н.А. поблагодарила проректора по административно-хозяйственной работе Соколова Александра Александровича и начальника отдела изучения рынка товаров и материального обеспечения Кирилову Инну Равильевну, которые принимали активное и непосредственное участие на всех этапах изготовления анатомических витрин и ремонта музейной комнаты.

Работники кафедры нормальной анатомии выражают слова огромной благодарности ректору университета Сикорскому А.В. и администрации университета за возможность работы со студентами в современном музее с хорошим освещением и удобными для демонстрации витринами. Приятно сознавать, что уже идет большая работа по подготовке к ремонту музейной комнаты № 3 – самого большого музея кафедры нормальной анатомии.

Анатомической коллекцией кафедры нормальной анатомии пользуются многие кафедры университета: морфологии человека, нормальной физиологии, оперативной хирургии и топографической анатомии и др. В целях профориентационной работы для школьников старших классов проводятся экскурсии по музею кафедры. Частыми гостями музея являются представители медицинских и других вузов, иностранные делегации, которым всегда интересно увидеть уникальные анатомические препараты, украшающие музей кафедры нормальной анатомии.

Кафедра нормальной анатомии

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