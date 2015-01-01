3

февраля 2017 г.

2017 год - Год науки. Экскурсия в Республиканскую молекулярно-генетическую лабораторию канцерогенеза

2017 год объявлен в Беларуси Годом науки.‍ Сотрудники кафедры биологической химии вместе со студентами МФИУ посетили с экскурсией Республиканскую молекулярно-генетическую лабораторию канцерогенеза ГУ “РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова”, которая начала свою работу в августе 2015. Заведует Республиканской молекулярно-генетической лабораторией канцерогенеза доктор биологических наук Смолякова Раиса Михайловна. Лаборатория оснащена высокотехнологичным оборудованием и включает 6 клинико-диагностических подразделений.

В отделении протеомики участников встречи познакомили с аппаратурой, с помощью которой определяются белки - маркеры злокачественных новообразований, которые помогают в выборе и назначении эффективной химиотерапии.

В онкологическом отделении генетики внимание привлекли технологии оценки наследственных рисков опухолей и их метастатического потенциала, определение спектра онкогенных изменений, характерных для белорусской популяции. Здесь присутствующие преподаватели кафедры биологической химии и студенты, познакомились с рабочими отчетами (заключениями), которые выдаются по результатам молекулярно-гететического тестирования.

Большой интерес вызвала цитогенетическая диагностика (детекция хромосомных нарушений и генных аномалий), которая проводится в лаборатории FISH-анализа (FISH-флуоресцентная гибридизация in situ) и также служит определению тактики лечения онкологических пациентов.

В отделении клеточных технологий участники встречи узнали, как создаются методы лечения онкологических пациентов с использованием продуктов культивирования различных видов клеток. В частности, нам представили авторскую разработку коллектива лаборатории – технологию получения трансплантата трахеи.

Большой интерес у студентов вызвала работа отделения вирусологии, где проводится типирование ДНК-вирусов папилломы человека, вирусных гепатитов и др. и отделения иммунологии, где исследуются гормоны, продукты экспрессии генов, ответственных за развитие онкологических заболеваний иммунной системы.

С перспективными научными направлениями исследований присутствующие познакомились в отделении биочиповых технологий .

По сути то, что было доступно только на страницах специальной литературы или современных учебников, мы увидели в реальности: синтез олигонуклеотидных праймеров. Нам рассказали о создании диагностических панелей на базе технологии биочипов и ПЦР в режиме реального времени для определения мутационного статуса ряда маркерных генов и о разработке наборов реагентов для выделения РНК из клеток и тканей и наборов для определения точечных мутаций в отдельных генах.

Сотрудники кафедры биологической химии и студенты МФИУ выражают глубокую благодарность заведующей Республиканской молекулярно-генетической лабораторией Смоляковой Р.М. и сотрудникам лаборатории

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