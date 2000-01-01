30

января 2017 г.

Завершились соревнования по легкой атлетике (в помещении) в программе Республиканской универсиады – 2017.

С 24 по 26 января 2017 года на базе государственного специализированного учебно-спортивного учреждения «Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта» состоялись соревнования по легкой атлетике (в помещении) в программе Республиканской универсиады – 2017.

В соревнованиях приняли участие 240 студентов из 27 учреждений высшего образования Республики Беларусь.

В составах команд на старт вышли 10 МСМК, 40 МС, 73 КМС. Сильный состав участников позволил показать высокие результаты. В беге на 2000 м с барьерами студентка (БГПУ) Пузакова Анастасия установила новый национальный рекорд – 6.11,45. Установлено пять рекордов Универсиады: Пузакова Анастасия (БГПУ) в беге на 2000 м с барьерами, Кушнир Виктория (ГрГУ) в беге на 800 и 1500 м., Яколцевич Ирина (ГрГУ) в прыжках с шестом, Селиверстов Павел (БНТУ) в прыжках в высоту.

По итогом выступления сборная команда университета заняла 24 место (4 место в 3 группе).

Спортивный клуб.

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