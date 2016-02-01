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30 января 2017 г.

Подведены итоги зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года.

Подведены итоги зимней экзаменационной сессии

Завершилось очередное испытание для студентов Белорусского государственного медицинского университета, позади зимняя сессия.  Подведены итоги промежуточной аттестации, которая проводится с целью регулярной оценки качества освоения обучающимися образовательных программ.

Анализ результатов зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года позволяет сделать вывод о высоком уровне подготовки студентов всех факультетов.  Количество обучающихся, сдавших зимнюю сессию только на отлично (9 и 10 баллов), на факультетах составило 386 человек.

Лечебный факультет – 255 отличников

Стоматологический факультет – 52 отличника

Фармацевтический факультет – 46 отличников

Педиатрический факультет – 15 отличников

Медико-профилактический факультет – 9 отличников

Медицинский факультет иностранных учащихся -  9 отличников

Хочется поблагодарить профессорско-преподавательский состав и всех ответственных студентов за большой и напряженный труд, пожелать доброго здоровья, хорошего настроения и успехов в предстоящем семестре текущего года. 

Отдел воспитательной работы с молодежью


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