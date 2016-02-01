Завершилось очередное испытание для студентов Белорусского государственного медицинского университета, позади зимняя сессия. Подведены итоги промежуточной аттестации, которая проводится с целью регулярной оценки качества освоения обучающимися образовательных программ.
Анализ результатов зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года позволяет сделать вывод о высоком уровне подготовки студентов всех факультетов. Количество обучающихся, сдавших зимнюю сессию только на отлично (9 и 10 баллов), на факультетах составило 386 человек.
Лечебный факультет – 255 отличников
Стоматологический факультет – 52 отличника
Фармацевтический факультет – 46 отличников
Педиатрический факультет – 15 отличников
Медико-профилактический факультет – 9 отличников
Медицинский факультет иностранных учащихся - 9 отличников
Хочется поблагодарить профессорско-преподавательский состав и всех ответственных студентов за большой и напряженный труд, пожелать доброго здоровья, хорошего настроения и успехов в предстоящем семестре текущего года.
Отдел воспитательной работы с молодежью