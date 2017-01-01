21

января 2017 г.

Межвузовский научно-практический семинар «Психосоматические аспекты хронических заболеваний».

20 января 2017 года в Белорусском государственном медицинском университете по инициативе Института психологии Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка состоялся межвузовский научно-практический семинар «Психосоматические аспекты хронических заболеваний».

В семинаре приняли участие отечественные специалисты в области изучения взаимоотношений психической и телесной организаций. Освещались вопросы влияния психосоматики на процессы формирования и лечения хронических заболеваний.

С приветственным словом к участникам обратились проректор по воспитательной работе Белорусского государственного медицинского университета П.В. Маркауцан и заместитель директора Института психологии Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка С.Н. Жеребцов. Они отметили большую значимость данного мероприятия для научного и студенческого сообществ и наметили пути дальнейшего сотрудничества.

Основные темы докладов, представленные на семинаре:

«Современные психологические аспекты подготовки семьи к родам» - Сидоренко В.Н., доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии БГМУ;

«Психосоматические расстройства при онкологии щитовидной железы», «Ароматерапия при артериальной гипертензии» - Григорьева И.В., кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической и консультативной психологии Института психологии БГПУ;

«Психосоматические заболевания в контексте культурно-исторической психологии» - Жеребцов С.Н. кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и организационной психологии Института психологии БГПУ;

«Психологические факторы в развитии сердечно-сосудистых заболеваний» - Агеенкова Е.К., кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической и консультативной психологии Института психологии БГПУ;

«Личностные особенности больных язвенной болезнью» - Гребень Н.Ф., старший преподаватель кафедры клинической и консультативной психологии Института психологии БГПУ.

Доклады вызвали большой интерес у аудитории. В процессе обсуждения озвучивались вопросы возможной консолидации психологических и медицинских методов при лечении психосоматических заболеваний.

После, уже в неофициальной обстановке, участники семинара поделились своим опытом в диагностике и методах работы с психосоматическими пациентами, упоминая и обсуждая клинические случаи.

Методист ОВРМ Конон С.Н.

Поделитесь