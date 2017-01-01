17

января 2017 г.

Экзаменационная сессия в высших учебных заведениях – горячая пора для всех студентов.

Именно этот период для них считается самым сложным на протяжении всего обучения в университете. Любая сессия требует не только подтянуть «хвосты» по некоторым предметам, но и показать преподавателям все свои знания, накопленные за семестр, а также успешно сдать экзамены, чтобы продолжить дальнейшее обучение.

Сейчас идет зимняя экзаменационная сессия. Это серьезное испытание прежде всего для первокурсника. Среди студенчества считается, что настоящим студентом становишься только тогда, когда сдашь первую сессию. Вообще, это непростое время даже для самых старательных ребят. Ведь успешно сданная сессия, позволяет перейти на следующий семестр и получать стипендию, а впоследствии – быть допущенным к государственным экзаменам.

Что делать, если волнение на экзамене мешает сосредоточиться? Как пережить этот непростой период с наименьшими «потерями» для психического и физического здоровья? Как это сделать успешно? Все эти позиции вам подскажут старшие коллеги, педагоги-психологи, заместители деканов по воспитательной работе на факультетах, воспитатели в общежитиях.

Уже известны результаты некоторых экзаменов, и они сегодня радуют как студентов, так и преподавателей. Но впереди еще не один экзамен… Желаем студентам всех факультетов БГМУ успешной сдачи сессии!

Отдел воспитательной работы с молодежью

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