13

января 2017 г.

Отчет председателя первичной профсоюзной организации работников БГМУ Толстого В.А.

Десятого января, в рамках проведения Совета университета заслушали отчет председателя первичной профсоюзной организации работников БГМУ Толстого Виктора Алексеевича о проделанной профсоюзным комитетом работе за 2016 год. На заседании присутствовала Литвиненко Людмила Анатольевна, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

В докладе Толстого В.А. были отражены аспекты деятельности профсоюзного комитета по основным разделам принятого 11 мая 2016 года «Коллективного договора», показана конкретная работа профактива за истекший год.

В прениях по докладу выступили ректор университета Сикорский А.В., заместитель председателя Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Литвиненко Л.А. Ими было предложено считать работу профсоюзного комитета работников университета за 2016 удовлетворительной, положения всех разделов коллективного договора выполненными.

Поставлены задачи деятельности профсоюзного комитета работников УО «БГМУ» в 2017 году, приоритетными среди которых являются: дальнейшее совершенствование стиля, форм и методов работы профсоюзного актива, отвечающее требованиям современных условий труда и досуга; совместное с администрацией университета направление усилий на эффективную реализацию профессиональных, социально-экономических, трудовых прав и интересов работников, улучшение их благосостояния и поддержание стабильной работы коллектива.

Авторы члены профкома Ковалева О.М., Раевская И.А., Шилова М.А.

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Фото Зеленковский Д.В.