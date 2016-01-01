27

декабря 2016 г.

С Новым годом и Рождеством! Поздравление ректора БГМУ.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

Уходит 2016 год, насыщенный яркими значимыми событиями в жизни нашего коллектива: первый выпуск на фармацевтическом факультете, достойное прохождение государственной аккредитации и внешнего инспекционного аудита, присуждение грантов и награждение наших высококвалифицированных специалистов в области здравоохранения и образования, высокая рейтинговая оценка университета – все эти достижения еще раз подчеркивают ваш профессионализм и преданность своему делу.

Я от всей души благодарю всех за достигнутые успехи и свершения. Уверен, что и в грядущем году мы сможем порадовать родной университет очередными научными достижениями, творческими инициативами и креативными идеями.

Дорогие друзья, в Новом году желаю каждому из вас исполнения заветных желаний, волшебного настроения, силы и энергии.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!

Ректор университета А.В.Сикорский

Поделитесь