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27 декабря 2016 г.

По заслугам – награды. Церемония награждения победителей конкурсов.

По заслугам – награды.

Администрацией Московского района г. Минска 23 декабря 2016 года на базе ГУО «Гимназия № 146 г. Минска» проведена церемония награждения победителей конкурсов «Лучшее общежитие – 2016», «Трудовое лето – 2016», Спартакиады жилого комплекса «Студенческая деревня». Победителем районного конкурса «Трудовое лето - 2016» в номинации «Лучший штаб трудовых дел учреждений образования» признан Белорусский государственный медицинский университет. В конкурсе «Лучшее общежитие – 2016» дипломом II степени  в номинации «Лучшее студенческое общежитие учреждений высшего образования» награждено общежитие № 10. В спартакиаде жилого комплекса «Студенческая деревня 2016» Диплом II степени  и кубок завоевала спортивная сборная команда общежития № 10.

От всей души поздравляем победителей и желаем новых побед и свершений!

Отдел воспитательной работы с молодежью


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