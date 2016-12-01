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27 декабря 2016 г.

Поздравляем талантливых молодых ученых! Cтипендии за высокие достижения в системе здравоохранения.

Поздравляем талантливых молодых ученых!

Распоряжением Президента Республики Беларусь от 19 декабря 2016 года № 210рп назаначены стипендии талантливым молодым ученым, сотрудникам Белорусского государственного медицинского университета за высокие достижения в системе здравоохранения.


Затолоке Павлу Александровичу, заведующему кафедрой болезней уха, горла, носа, доктору медицинских наук, доценту, - за выявление закономерностей распространенности хронических инфекционно-воспалительных заболеваний уха, горла, носа и слизистой оболочки рта у ВИЧ-позитивных пациентов в зависимости от клинической и иммунологической стадий иммунодефицита, вирусной нагрузки, разработку метода прогнозирования перехода ВИЧ-инфекции в последующую клиническую стадию иммунодефицита, основанного на определении числа колоний грибов рода Candida на слизистой оболочки ротоглотки, что в совокупности позволяет повысить эффективность лечения воспалительной патологии ЛОР-органов у ВИЧ-инфицированных пациентов, снизить частоту рецидивов заболеваний и затраты на их лечение, сохранить качество жизни на приемлемом уровне.


Куделичу Олегу Аркадьевичу, ассистенту  1–ой кафедры хирургических болезней, кандидату медицинский наук, - за обоснование включения в лечебный комплекс малоинвазивных пункционно-дренирующих методов для ликвидации токсических панкреатогенных жидкостных образований при остром панкреатите, разработку и внедрение нового метода выявления секвестров при панкреонекрозе, позволяющего установить показания к повторному хирургическому вмешательству.


Мушкиной Ольге Владимировне, заведующей кафедрой организации фармации, кандидату фармацевтических наук, доценту, - за разработку показателей подлинности и доброкачественности новых видов лекарственного растительного сырья, методики контроля его качества, доказательства фармакологической активности водных и спиртовых препаратов из листьев ежевики сизой и смородины черной, что послужит основой для создания и внедрения новых отечественных лекарственных средств.

От всей души поздравляем стипендиатов и желаем не останавливаться на достигнутом, покорять все новые и новые вершины!

Ректорат


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