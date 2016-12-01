26

декабря 2016 г.

Сотрудник БГМУ назван «Лучшим молодым специалистом – 2016» Московского района г. Минска

23 декабря 2016 года на базе ГУО «Гимназия №146» состоялась торжественная церемония награждения победителей районного конкурса молодых специалистов предприятий и организаций «Лучший молодой специалист-2016».

Ассистент кафедры нормальной анатомии Кузьменкова Лариса Леонидовна одержала победу в номинации «Лучший молодой специалист учреждения образования».

В данной номинации принимали участие высшие учебные заведения БГУ, БГПУ им. М. Танка, БИП-институт правоведения, а так же учреждения средне-специального, школьного и дошкольного образования.

Данный конкурс, ставший уже хорошей традицией, проводится администрацией района совместно с Минским городским советом депутатов с целью повышения профессионального мастерства, престижа и поощрения лучших молодых специалистов, добившихся значительных успехов в своей деятельности.

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Поздравляем Ларису Леонидовну с победой и желаем ей быть творческой личностью, готовой к проявлению своей уникальности, постоянного профессионального совершенствования, преданности нашей организации!