20

декабря 2016 г.

Ежегодная 4-я студенческая предметная олимпиада по анатомии человека.

С 10 по 17 декабря 2016 г. на кафедре нормальной анатомии УО «Белорусский государственный медицинский университет» проходила ежегодная 4-я студенческая предметная олимпиада по анатомии человека. Главной особенностью олимпиады этого года являлся ее республиканский масштаб. В отборочном этапе (10 декабря) приняло участие 26 студентов 2 курса лечебного, педиатрического и военно-медицинского факультетов БГМУ, имеющих высокий средний балл по результатам сдачи кафедральных коллоквиумов по анатомии человека. В финальном (19 декабря) – с успехом прошедшие отборочные этапы в своих ВУЗах студенты лечебного и педиатрического факультетов БГМУ (6 человек), ВГМУ (6 человек) и ГГМУ (4 человека).

Организационный комитет олимпиады: заведующий кафедрой нормальной анатомии, д-р мед. наук, доцент Наталия Алексеевна Трушель (председатель); лаборант, врач-интерн интернатуры военно-медицинского факультета, ст. л-т м/с Холамов Алексей Игоревич (заместитель председателя); староста СНК, студентка 3-го курса медико-профилактического факультета Юлия Валерьевна Каминская (секретарь); студент 5 курса педиатрического факультета Николай Викторович Вотчицев; студент 3 курса лечебного факультета Владислав Андреевич Мазайло; студентка 6 курса педиатрического факультета Юлия Альфредовна Цибизова.

Открытие олимпиады состоялось 10 декабря 2016 г. в лекционной аудитории №1. С напутственным словом перед участниками выступил Алексей Игоревич Холамов.

Нашим студентам предстояло справиться с большим количеством разноуровневых письменных заданий (закрытыми и открытыми тестами, ситуационными задачами, задачами по рисунку и др.), применяя знания, полученные за три семестра обучения на кафедре и студенческом научном кружке, задействовав логику, смекалку и продемонстрировав способность максимально быстро и нестандартно решать поставленные перед ними задачи за 3 часа. Несмотря на сложность, неординарность и большой объем заданий, студенты показали хорошую готовность, продемонстрировали глубокие, структурированные и разносторонние знания предмета.

По результатам отборочного тура были выбраны 6 представителей УО «БГМУ», которые приняли участие в финальном этапе олимпиады: Галка Мария Викторовна (1207, ЛечФак), Изотов Андрей Владимирович (1212, ЛечФак), Козловский Дмитрий Сергеевич (1225, ЛечФак), Сивченко Александр Олегович (1215, ЛечФак), Стальмашко Татьяна Сергеевна (1225, ЛечФак), Сурко Арина Павловна (2212, ПедФак).

Финальный этап олимпиады проводился 17 декабря 2016 г. и включал в себя два больших раздела: «Демонстрацию на трупном материале» и «Прикладную анатомию». Перед началом этапа со словами приветствия к участникам выступила заведующая кафедрой нормальной анатомии УО «БГМУ», д-р мед. наук, доцент Наталия Алексеевна Трушель, также был проведен вводный инструктаж.

Все финалисты продемонстрировали перед членами жюри высокий уровень знаний по анатомии человека, применили навыки получения и анализа научной информации в ходе решения заданий. Приятным дополнением к олимпиаде в этом году являлась кофе-пауза для финалистов, во время которой участники могли пообщаться и узнать о жизни студентов-медиков других ВУЗов, обменяться опытом изучения анатомии человека.

Членами жюри олимпиады были сотрудники кафедры нормальной анатомии УО «БГМУ»: канд. мед. наук, доцент Андрей Валентинович Сокол, старший преподаватель Анна Андреевна Пасюк. Также были приглашены преподаватели кафедр анатомии человека «ВГМУ» и «ГрГМУ»: канд. мед. наук, старший преподаватель Кузьменко Александр Викторович; канд. мед. наук, доцент Сидорович Сергей Александрович.

По завершении длительного и непростого научного соревнования, жюри олимпиады предстояло выбрать трёх наиболее успешно справившихся с заданиями студентов:

1-е место: Козловский Дмитрий Сергеевич (1225, ЛечФак);

2-е место: Изотов Андрей Владимирович (1212, ЛечФак);

3-е место: Сурко Арина Павловна (2212, ПедФак).

Следует отметить, что в этом году первая пятёрка победителей – студенты нашей «Alma mater» (4-е место занял Сивченко Александр Олегович, 5-е место – Галка Мария Викторовна).

Оглашение победителей и торжественное награждение всех участников сертификатами, дипломами и памятными подарками от партнёра БГМУ ИООО «Независимой лаборатории ИНВИТРО» и спонсора мероприятия, представительства фирмы «Гедеон Рихтер» в РБ, завершили финальный день соревнований.

Участники и члены жюри отметили высокий уровень проведения олимпиады. Оргкомитет олимпиады выражает благодарность спонсорам олимпиады за безвозмездную помощь в её организации и предоставлении ценных подарков.

Руководство УО «БГМУ», кафедра нормальной анатомии, организационный комитет и спонсоры олимпиады поздравляют всех участников, желают им не останавливаться на достигнутом и покорять все новые вершины!

Фото: Мазайло Владислав Андреевич (3 курс, ЛечФак).

Текст: организационный комитет олимпиады.

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