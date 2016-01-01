«Там лазурное небо и снежные горы,
Бескрайних полей золотые просторы.
Закаты как в сказке и звездные ночи,
Рассветы ясны как красавицы очи.
Там вольные ветры и быстрые реки,
Яркое солнце, широкие степи.
Манящие тайной святые озера
И лоз виноградных витые узоры.
Там свято хранятся традиции предков
И люди плохие встречаются редко.
Там радость так радость! Беда не беда.
Гостям в каждом доме рады всегда.
Там разные нации в мире живут,
Там вечные ценности - знания и труд…»
16 Декабря 2016 года в стенах Белорусского государственного медицинского университета проводилась выставка, посвященная 25-летию Дня независимости Республики Казахстан.
Студенты из Казахстана лечебного факультета и медицинского факультета иностранных учащихся при поддержке Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь представили особенности национального быта и культуры казахского народа, включая блюда казахской национальной кухни (баурсаки), элементы народного казахского ремесла (камча, торсык), а также представление красивого национального танца «Шолпы».
Организаторы выставки рассказали о старинных обычаях казахского народа, большинство из которых сохранились и по сей день. Были представлены яркие национальные костюмы, картины, печатные издания, миниатюры музыкальных инструментов, такие как «кобыз» и «добра», а также мини копия казахского жилья - «юрты».
Красивейшую природу Казахстана: высокие горы, просторные степи, чарующие каньоны, голубые озера; вместе с уникальной архитектурой городов можно было увидеть в короткометражных видеофильмах. Музыка казахских акынов звучала с самого утра в фойе главного корпуса, что еще больше дало проникнуться атмосферой жизни казахского народа.
Благодаря успешному сотрудничеству Казахстана и Беларуси, за последние годы свыше 30-ти студентов из Казахстана получили высшее медицинское образование в Белорусском государственном медицинском университете и эффективно применяют полученные знания, вернувшись на Родину.
Адина Ибрагимова, студентка 2 курса лечебного факультета
Варвара Бойко, начальник отдела международных связей