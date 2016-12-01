19

декабря 2016 г.

«Лидер года». Финал первого республиканского конкурса.

15 и 16 декабря стали решающими днями для финалистов первого республиканского конкурса «Лидер года», проходившего в молодежной столице Беларуси — Барановичах. В конкурсе, который проводился при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, приняли участие самые яркие представители молодежи 16 университетов страны, среди которых студентка стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета Екатерина Ничипорова.

Лидеры из числа студентов учреждений высшего образования сражались за звание лучшего в номинациях «Мои достижения — мой результат», «Я счастливый как никто», «ЛИДЕР/ЛюбИть, ДЕрзать и Развивать», «Трибуна «Университет будущего», «Лидер-менеджер — это Я».

В первый день конкурса каждый участник представил сюжетный видеоклип «Я счастливый, как никто!!!» и литературную визитную карточку «ЛюбИть, ДЕрзать и Развивать», в которых рассказал о своих достижениях, талантах и уникальности. Навыки ораторского мастерства лидеры продемонстрировали в номинации «Университет будущего», изложив стратегию действий студенческого самоуправления своего университета с презентацией конкретных мероприятий, действий и проектов в 2016/2017 учебном году. Завершила программу дня молодежная дискотека с участием звезд белорусской эстрады, победителей международных и республиканских творческих конкурсов песни и артистического мастерства.

Второй день начался с заседания общественного республиканского студенческого совета, на котором обсуждалась стратегия работы организации в 2017 году. Затем состоялся открытый диалог «Актуальные задачи и направления совместной работы администраций и молодежных активистов учреждений высшего образования по развитию высшей школы в 2017 году» с участием начальника управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь Пшеничной Н.И и депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Якубович Т.Р.

Завершился этот день торжественной церемонией награждения участников конкурса. Обратившись к участникам конкурса, Татьяна Романовна Якубович отметила, что жюри было сложно сделать выбор, так как в целом все конкурсанты шли почти на равных. Всем 16 лидерам вручены сертификаты участников, а победителем конкурса стал студент инженерного факультета БарГУ Роман Шухно.

Белорусский государственный медицинский университет выражает благодарность Барановичскому государственному университету за теплый прием и интересную выставку молодежных инновационных проектов студентов молодежной столицы Беларуси и выставку «Багдановіч. Маладыя жаданні…»

Методист высшей квалификационной категории ОВРМ Гулюк И.М.

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