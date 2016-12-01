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16 декабря 2016 г.

Встреча руководства со студенческим активом.

Встреча руководства

Подготовка кадров с высшим медицинским и фармацевтическим образованием требует от руководства университета постоянного анализа и совершенствования образовательного процесса. При этом необходимо учитывать мнение, потребности, пожелания и запросы студенческой молодежи, непосредственного участника этого процесса.

В связи с этим, проводятся, уже ставшие традиционными, встречи руководства университета со студенческим активом. Очередная встреча прошла 15 декабря, на которой присутствовали ректор университета Сикорский Анатолий Викторович, проректоры, деканы, руководители структурных подразделений и студенческий актив университета.

В ходе встречи был дан обзор текущих и перспективных направлений развития БГМУ. Более подробно ректор рассказал о новых возможностях, которые появятся с введением нового лабораторного корпуса, о развитии симуляционного центра, а также  о совершенствовании системы учета посещаемости лекций и практических занятий. Со стороны студентов прозвучали вопросы, касающиеся учебного процесса, социальной сферы, организации досуга и быта.

Такие встречи руководства и актива студентов позволяют обсуждать текущее положение дел и  анализировать ситуацию в университете, находить компромисс в некоторых вопросах, слышать потребности и пожелания студентов,  которые впоследствии  воплощаются в жизнь.


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